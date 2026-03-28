Arjanit Hoxha i BDI-së sfidon VLEN-in: “Hajdeni të shkojmë në zgjedhje”

MARKETING

Nënkryetari i BDI-së, Arjanit Hoxha, ka reaguar ndaj sondazheve të publikuara së fundmi për rejtingun e partive politike, duke vënë në pikëpyetje besueshmërinë e tyre dhe duke sfiduar drejtpërdrejt koalicionin VLEN.

MARKETING

Sample Image

Në një reagim publik, Hoxha u shpreh se nuk synon t’ua zbehë entuziazmin për rezultatet e sondazheve, por u ka drejtuar një kërkesë konkrete: organizimin e zgjedhjeve të parakohshme parlamentare.

“Pa dashur t’ua prishim entuziazmin nga sondazhet e publikuara për rejtingun e partive politike, kemi një kërkesë të qartë për VLEN-in: nëse vërtet qëndroni aq mirë sa tregojnë këto sondazhe, atëherë hajdeni të shkojmë sa më parë në zgjedhje,” – deklaroi Hoxha.

Ai gjithashtu shprehu dyshime mbi pavarësinë e agjencive që realizojnë sondazhet, duke aluduar për lidhje të mundshme me pushtetin dhe me VMRO-DPMNE-në. Sipas tij, vlerësimi real i partive politike duhet të vijë nga qytetarët.

“Në vend që të vlerësoheni nga agjenci të afërta me VMRO-DPMNE-në, le të jetë populli shqiptar ai që jep verdiktin,” – theksoi ai.

Në fund, Hoxha ngriti një pyetje të drejtpërdrejtë për kundërshtarët politikë: “A mos vallë i besoni më shumë VMRO-DPMNE-së sesa qytetarëve shqiptarë?”

Kjo deklaratë vjen në një kohë kur sondazhet për mbështetjen politike kanë nxitur përplasje dhe tensione mes subjekteve politike në kampin shqiptar.

MARKETING

Të ngjajshme

VLEN para BDI-së në sondazhin e fundit, Mexhiti: Rritet mbështetja e qytetarëve

VLEN para BDI-së në sondazhin e fundit, Mexhiti: Rritet mbështetja e qytetarëve

Zelensky: Evropa duhet të jetë më e fortë se çdo udhëheqës që ka pikëpamje anti-evropiane

Zelensky: Evropa duhet të jetë më e fortë se çdo udhëheqës që ka pikëpamje anti-evropiane

Shtatëvjeçari i paralizuar nga një sulm izraelit lufton për t’u rikuperuar në Gaza

Shtatëvjeçari i paralizuar nga një sulm izraelit lufton për t’u rikuperuar në Gaza

22 të vdekur pasi një varkë migrantësh shpëtohet pranë një ishulli grek

22 të vdekur pasi një varkë migrantësh shpëtohet pranë një ishulli grek

Franca prezanton paketë emergjente prej 80 milionë dollarësh kundër rritjes së çmimeve të energjisë

Franca prezanton paketë emergjente prej 80 milionë dollarësh kundër rritjes së çmimeve të energjisë

Ushtria siriane: Një bazë ushtarake u shënjestrua në një sulm nga territori irakian

Ushtria siriane: Një bazë ushtarake u shënjestrua në një sulm nga territori irakian