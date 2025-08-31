Ariu të kafshon, kamera e njeriut incizon!
✍️ Emad Mehmeti
Ditë më parë ka ndodhur një ngjarje e pazakontë në një fshat të Rumanisë. Me ç’rast një turist duke shijuar bukuritë e natyrës me motoçikletën e tij, në një moment është ballafaquar me tmerrin e paparashikuar. Atij i afrohet një ari për ta kafshuar. I panikosur, e i papërgatitur ndalon – në vend se të ikte normalisht.
Ariu tenton ta kafshon, turisti e shqelmon. Ariu nuk dorëzohet.
Ndërkohë, bëhet një kolonë e gjatë pas motoçikletës ku ndodhte skena horror e ëndrrave më të këqija, këtë herë ne reallitetin e një fshati në Rumani.
Në fakt mu këtu është dëshpërimi i thellë i imi, që po jetoj në këtë kohë – ku në vend se njerëzit të vraponin e të bënin ç’mos ta shpëtonin turistin nga ariu, çdokush në mënyrën e vetë, ata të gjithë me ngut marrin telefonat e tyre për të incizuar skenën ireale.
Askush nuk vrapon. Askush nuk bërtet. Askush nuk e ndihmon. Por të gjithë e incizojnë. Të gjithë me sytë në ekran. Dhe ky është realiteti ynë sot. Jetojmë në një kohë kur jeta e një njeriu peshon më pak se disa klikime në rrjete sociale.
E kjo nuk është vetëm një ngjarje në Rumani. Është simptomë e një sëmundjeje që po përhapet shpejt – humbja e ndjeshmërisë njerëzore.
Për fat të mirë turisti shpëton pa pasoja. Ndërkaq dilema ime është: pse për njeriun më me rëndësi u bë kapja e skenave qoftë edhe me pasoja fatale për rrjete sociale, se sa ndihma që mund t’i ofrojmë ndokujt⁉️ E ndërkohë që pyesim lidhur me humbjen e ndjeshmërisë njerëzore, po u jap një shembull tjetër: Gaza përditë na tregon se njeriu që moti e ka filluar “vdekjen” për së gjalli në tokë.
E pra Gaza është dëshmi e përditshme e kësaj zhbërjeje të vlerave njerëzore. Ku njerëzit vdesin, e bota filmon. Ku fëmijët qajnë, e “bota moderne” mbush Facebook, Instagram e TikTok-un me efekte të ndryshme.