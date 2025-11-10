Ariu sulmoi një person në Dollnen, i lënduar rëndë dërgohet në qendrën klinike në Shkup

Ariu sulmoi një person në Dollnen, i lënduar rëndë dërgohet në qendrën klinike në Shkup

Dje në mëngjes, rreth orës 10:00, në territorin e fshatit Rilevë, komuna e Dollnenit, një burrë i moshuar është sulmuar nga një ari ndërsa mblidhte kërpudha.
Nga sulmi ai ka pësuar lëndime të rënda. E kanë vërejtur disa gjuetarë, të cilët kanë thirrur mjekët. Personi i plagosur menjëherë është dërguar në spitalin e Prilepit, ndërsa më pas, për shkak të seriozitetit të plagëve, është transportuar në klinikat e Shkupit.

Banorët e rajonit të Prilepit, veçanërisht nga komunat Dollnen dhe Krivogashtan, thonë se prania e arinjve kohët e fundit është bërë gjithnjë e më e shpeshtë dhe paralajmërojnë se raste të tilla mund të përsëriten.

