Argjentina nderon Messin pas pensionimit, merret vendimi i veçantë

Argjentina nderon Messin pas pensionimit, merret vendimi i veçantë

Lionel Messi është tërhequr zyrtarisht nga Kombëtarja e Argjentinës, duke i dhënë fund një karriere të jashtëzakonshme ndërkombëtare.

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Vendimin e bëri të ditur përmes një postimi në Instagram, pak më shumë se një muaj pasi Argjentina u mposht nga Spanja pas vazhdimeve në finalen e Kupës së Botës 2026.

Pas largimit të tij, Federata e Futbollit të Argjentinës ka vendosur ta nderojë në një mënyrë të veçantë futbollistin që mbajti fanellën me numrin 10.

Të gjitha ndeshjet e xhiros së tetë në kategoritë e futbollit argjentinas, përfshirë futbollin e femrave, futsallin dhe futbollin në plazh, do të ndërpriten në minutën e dhjetë të pjesës së parë.

Ndërprerja do të zgjasë një minutë, gjatë së cilës tifozët do ta duartrokasin legjendën argjentinase.
Messi debutoi me Kombëtaren e Argjentinës në vitin 2005, ndërsa karrierën e mbylli me 207 paraqitje, 125 gola dhe 68 asistime.

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