Argjentina kompleton përmbysjen e madhe, fiton ndaj Anglisë dhe sfidon Spanjën në finalen e Botërorit
Argjentina ka përmbysur Anglinë dhe ka fituar 1-2 duke shkuar kështu në finalen e Botërorit.
Rasti i parë serioz erdhi pas 33 minutash me Stones, por ky i fundit nuk shënoi dot. Pak më vonë u përgjigjën argjentinasit me Enzo Fernandez. Në fillimin e pjesës së dytë, Gordon dërgoi në festë “3 luanët”.
Messi me shokë u hodhën në sulm dhe vendosën ekuilibrat me një gol mjaft të bukur të Enzo Fernandez.
Goli i kualifikimit për skuadrën e Scalonit do vinte me kokë nga Lautaro, pas një asisti të Messit. Në finale, Argjentina luan ndaj Spanjës.