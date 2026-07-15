Argjentina kompleton përmbysjen e madhe, fiton ndaj Anglisë dhe sfidon Spanjën në finalen e Botërorit

Argjentina kompleton përmbysjen e madhe, fiton ndaj Anglisë dhe sfidon Spanjën në finalen e Botërorit

Argjentina ka përmbysur Anglinë dhe ka fituar 1-2 duke shkuar kështu në finalen e Botërorit.

Rasti i parë serioz erdhi pas 33 minutash me Stones, por ky i fundit nuk shënoi dot. Pak më vonë u përgjigjën argjentinasit me Enzo Fernandez. Në fillimin e pjesës së dytë, Gordon dërgoi në festë “3 luanët”.

Messi me shokë u hodhën në sulm dhe vendosën ekuilibrat me një gol mjaft të bukur të Enzo Fernandez.

Goli i kualifikimit për skuadrën e Scalonit do vinte me kokë nga Lautaro, pas një asisti të Messit. Në finale, Argjentina luan ndaj Spanjës.

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