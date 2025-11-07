Ardon Jashari shumë afër rikthimit nga lëndimi – ja kur pritet të luajë sërish
Massimiliano Allegri mund të mirëpresë më në fund rikthimin e Ardon Jasharit në fushë, teksa trajneri i Milanit po përgatitet t’i japë mesfushorit zviceran disa minuta loje në ndeshjen e së premtes në Serie A kundër Parmës.
Jashari iu bashkua Milanit gjatë verës me pritshmëri të larta, por një frakturë në fibulë në fillim të sezonit vonoi përparimin e tij.
Tani plotësisht i rikuperuar dhe me më shumë se një javë stërvitje të plotë me skuadrën, ylli shqiptar u përfshi në listën e të ftuarve kundër Romës, një shenjë e qartë se rikthimi i tij është afër.
Sipas Gazzetta dello Sport, Allegri po shqyrton mundësinë ta aktivizojë Jasharin nga stoli në stadiumin Tardini.
Mesfushori zviceran, i njohur për saktësinë në pasime dhe dinamizmin e tij në mesfushë, pritet të rikthehet gradualisht në rotacion, përkrah Luka Modrić, Samuele Ricci dhe Fofana.
Pushimi i ardhshëm ndërkombëtar do t’i japë gjithashtu Jasharit kohën e nevojshme për të rifituar ritmin dhe për t’u përshtatur sërish me sistemin e Milanit, përpara një periudhe të ngarkuar dimërore.