Ardon Jashari shumë afër rikthimit nga lëndimi – ja kur pritet të luajë sërish

Ardon Jashari shumë afër rikthimit nga lëndimi – ja kur pritet të luajë sërish

Massimiliano Allegri mund të mirëpresë më në fund rikthimin e Ardon Jasharit në fushë, teksa trajneri i Milanit po përgatitet t’i japë mesfushorit zviceran disa minuta loje në ndeshjen e së premtes në Serie A kundër Parmës.

Jashari iu bashkua Milanit gjatë verës me pritshmëri të larta, por një frakturë në fibulë në fillim të sezonit vonoi përparimin e tij.

Tani plotësisht i rikuperuar dhe me më shumë se një javë stërvitje të plotë me skuadrën, ylli shqiptar u përfshi në listën e të ftuarve kundër Romës, një shenjë e qartë se rikthimi i tij është afër.

Sipas Gazzetta dello Sport, Allegri po shqyrton mundësinë ta aktivizojë Jasharin nga stoli në stadiumin Tardini.

Mesfushori zviceran, i njohur për saktësinë në pasime dhe dinamizmin e tij në mesfushë, pritet të rikthehet gradualisht në rotacion, përkrah Luka Modrić, Samuele Ricci dhe Fofana.

Pushimi i ardhshëm ndërkombëtar do t’i japë gjithashtu Jasharit kohën e nevojshme për të rifituar ritmin dhe për t’u përshtatur sërish me sistemin e Milanit, përpara një periudhe të ngarkuar dimërore.

MARKETING

Të ngjajshme

Yamal vs Messi: FIFA konfirmon datën e Finalissimas mes Spanjës dhe Argjentinës

Yamal vs Messi: FIFA konfirmon datën e Finalissimas mes Spanjës dhe Argjentinës

Barcelona ka një ofertë prej 120 milionë eurosh nga Liga Premier për Raphinhan

Barcelona ka një ofertë prej 120 milionë eurosh nga Liga Premier për Raphinhan

Katër futbollistë të Shkëndijës me përfaqësueset kombëtare

Katër futbollistë të Shkëndijës me përfaqësueset kombëtare

Franco Foda zbulon listën për ndeshjet historike të Kosovës

Franco Foda zbulon listën për ndeshjet historike të Kosovës

Barcelona kontakton një mjek specialist për të analizuar sëmundjen e shumëpërfolur të Lamine Yamal

Barcelona kontakton një mjek specialist për të analizuar sëmundjen e shumëpërfolur të Lamine Yamal

Sylvinho publikon listën e Shqipërisë për ndeshjet ndaj Andorrës dhe Anglisë, tri rikthime

Sylvinho publikon listën e Shqipërisë për ndeshjet ndaj Andorrës dhe Anglisë, tri rikthime