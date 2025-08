Ardon Jashari nënshkruan me Milanin

Tashmë është zyrtare. Ardon Jashari është futbollisti më i ri i Milanit.

Jashari që ka prejardhje shqiptare nga Kumanova, por që përfaqëson Zvicrën u zyrtarizua sot nga klubi italian përmes rrjete sociale.

Në total, Milan pagoi 39 milionë euro, përfshirë bonuset.

Ai ka nënshkruar kontratë deri në qershorin e vitit 2030.

Ardon Jashari do ta veshë fanellën me numrin 30 me skuadrën e kuqezinjve.

