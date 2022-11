Arbin Zejnullai merr ftesë nga Edi Reja për ndeshjen ndaj Katarit

Mesfushori nga Maqedonia e Veriut, Arbin Zejnullai do të jetë pjesë e Kombëtares së Shqipërisë për ndeshjen miqësore ndaj Katarit. Seleksionuesi Edi Reja ka publikuar listën për ndeshjen e 9 nëntorit, ndërsa në mesin e 23 futbollistëve të ftuar, ndodhet edhe Zejnullai që këtë sezon po aktivizohet me Egnatian në Superligën e Shqipërisë. Kjo është hera e parë që Zejnullai merr ftesë nga ekipi A i Kombëtares shqiptare, përderisa në të kaluarën ka qenë pjesë e Shpresave. Seleksionuesi Edi Reja për këtë miqësore do të luajë me futbollistë të kampionatit shqiptarë, përveç Kristal Abazaj që vjen nga Istanbulspori. Shqipëria do ti nis përgatitjet në Durrës, ndërsa të martën do të niset për në Marbella të Spanjës, aty ku me 9 nëntor do të përballen me Katarin në ndeshjen kontrolluese që është e paraparë të nis nga ora 18:30.