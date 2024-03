Arbër Ademi: Do të rriten pagat edhe në institutet shkencore

Depuyteti dhe koordinatori i grupit parlamentar të BDI-së, Arbër Ademi thotë se në Kuvend do të kalojë edhe pr/ligji për rritje të pagave të punonjësve në institutet shkencore.

“Siç intervenuam në Ligjin për arsimin e lartë, ashtu do të bëjmë edhe sot, ku para deputetëve do të paraqesim propozim-Ligjin për plotësimin e Ligjit për veprimtari shkencore-kërkimore, me çka do të rregullohet paga e punonjësve në institutet publike shkencore nga llogaria e buxhetit dhe koeficienti për pagesën e pagës për të gjithë punonjësit në institutet publike shkencore.Besoj që edhe ky propozim-Ligj do të marrë mbështetjen e të gjithë deputetëve në Kuvend.Ne jemi shembull që duhet ndjekur sa i përket rritjes së pagave”, ka shkruar Ademi.

