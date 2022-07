Arbër Ademi: Do ta obligojmë Qeverinë që gjatë gjithë procesit të rrespketojë gjuhën, identitetit, historinë, kulturën e popullit maqedonas

Koordinatori i grupit parlamentar të BDI-së Arbër Ademi tha se duhet përshëndetur fakti sepse me këtë propozim negociatat do të fillojnë menjëherë përmes mbajtjes së Konferencës së parë ndërqeveritare dhe më e rëndësishmja përmes fillimit të procesit të skriningut.

“Me konkluzionet e sotme do ta obligojmë Qeverinë që gjatë gjithë procesit të negociatave në mënyrë të pakushtëzuar t’i respektojë veçorit e gjuhës, identitetit, veçoritë historike, kulturore të popullit maqedonas si elemente për të cilat nuk negociohet me Bashkimin Evropian, në përputhje me rezolutën e miratuar një vit më parë po nga ky Kuvend”, tha Ademi.