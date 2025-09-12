Taravari sfidon VLEN: Fitojmë mbi dy me një më 19 tetor
Kryetari i Aleancës për Shqiptarët, Arben Taravari, në një postim në rrjetin social facebook, ka shkruar se sot ASH ka mbajtur Kuvendin e V-të, ku janë dakorduar për listat dhe kandidatët e zgjedhjve lokale.
Postimi i plotë i Taravarit në vijim:
Sot mbajtëm Kuvendin e V të Aleancës për Shqiptarët dhe të gjithë, pa asnjë përjashtim, konfirmuam që këtë Betejë do e fitojmë si AKI, me lista e me kandidatë të mrekullueshëm që janë plot vlera e dedikim. Ishte kënaqësi konfirmimi i Flakron Bexhetit si nënkryetar i partisë tonë.
T’gjithë ecim të bindur drejt Fitores së Tetorit!