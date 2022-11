Arben Taravari: Nuk kemi marrë ofertë për të hyrë në Qeveri

Kryetari i Aleancës për Shqiptarët, Arben Taravari tha se në takimin është biseduar për rrugën evropiane të vendit. Ai tha se ASH do të ndihmojë në këtë proces. Taravari tha se nuk kanë marrë ofertë për të hyrë në Qeveri.

Taravari tha se kanë biseduar edhe për çështjen e korrupsionit dhe Ligjet që janë bllokuar në Kuvend.

“Ne si ASH kemi ndihmuar që Ligjet që janë për BE do të vazhdojmë t’i përkrahim. Nuk kemi biseduar konkretisht për të hyrë në Qeveri, por në të ardhmen nëse ka do të shohim dhe do t’ njoftojmë mediat për këtë”, tha Taravari, raporton SHENJA.

Ai tha se shpreson që pas Kongresit mund të formohen organet partiake dhe nëse ka ofertë mund ta shqyrtojnë.