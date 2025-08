Arben Taravari: Nesër të gjithë në Prishtinë për UÇK-në

Kryetari i Aleancës për Shqiptarët, Arben Taravari, ka bërë thirrje për mobilizim dhe pjesëmarrje masive në protestën paqësore që do të mbahet nesër, më 7 gusht, në Prishtinë. Në një postim në rrjetet sociale facebook, Taravari u shpreh se në sheshin “Skënderbeu”, në orën 17:00, shqiptarët nga gjitha trojet do të mblidhen për të folur me një zë të vetëm: “Asnjë luftëtar lirie nuk mund të gjykohet e as dënohet nga askush!”.

Postimi i plotë i kryetarit të Aleancës për Shqiptarët, Arben Taravari:

Në Kosovë mblidhen Shqiptarët nesër, në sheshin Skenderbeu, në orën 17:00 për të Fol se asnjë luftëtar lirie nuk mund të gjykohet e as dënohet nga askush!

