Arben Taravari nesër mbledh partinë në Gostivar

Aleanca për Shqiptarët, krahu i udhëhequr nga Arben Taravari, do të mbajë nesër Kuvendin e Partisë në Gostivar, me fillim nga ora 13:00.

Sipas njoftimit nga ASH-Taravari, punimet e Kuvendit do të zhvillohen pa praninë e mediave.

“Do të ketë një prononcim para ngjarjes nga Kryetari i partisë ose eksponentë të lartë. Gjithashtu, do të mund të merren inserte para fillimit të punimeve të Kuvendit. Pjesa kryesore e punimeve do të jetë e mbyllur për media, ndërsa pas përfundimit të Kuvendit, Kryetari i partisë do të japë një deklaratë për mediat,” thonë nga Aleanca për Shqiptarët – Taravari.

MARKETING