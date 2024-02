Arben Taravari: Kur të fitojmë, nuk do të hakmerremi

Kreu i Aleancës për Shqiptarët Arben Taravari me anë të një statusi i ka paralajmëruar të gjithë kundërshtarët politik se kur të vijnë në pushtet nuk do të përdorin metoda respresive. Ka shkruar se do të vazhdojnë qeverisjen me projekte për të mirën e qytetarëve dhe jo projekte hakmarrjesh të kundërshtarëve politik, raporton Alfax.

“Edhe pse mund të kemi bindje apo vizione të tjera politike, ne të gjithë bashkohemi nga dëshira për ta bërë këtë vend sa më të mirë! Kur do të fitojmë, nuk do të vijnë as orë hakmarrjesh, as spastrime masive, por madje do të ketë projekte që do të kërkojnë përmirësimin edhe më shumë të atyre që tani janë pjesë e administratës apo të punësuar në çdo sektor”, ka shkruar Taravari.