Arben Fetai edhe zyrtarisht i Dërguar Special për BE: Do të angazhohem për avancimin e integrimit evropian të vendit

Arben Fetai edhe zyrtarisht i Dërguar Special për BE: Do të angazhohem për avancimin e integrimit evropian të vendit

Ish-zëvendëskryeministri për Qeverisje të Mirë, Arben Fetai, ka njoftuar se është emëruar nga Qeveria e Republikës së Maqedonisë së Veriut në detyrën e të Dërguarit Special për Bashkimin Evropian, me seli në Bruksel.
“Në seancën e mbajtur dje, Qeveria e Republikës së Maqedonisë së Veriut më emëroi të Dërguar Special për Bashkimin Evropian, me seli në Bruksel.

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Ky është një nder i madh, por pa dyshim një përgjegjësi edhe më e madhe. Detyra që më është besuar është të angazhohem për avancimin e procesit të integrimit evropian të vendit tonë, duke forcuar mbështetjen politike në institucionet dhe shtetet anëtare të BE-së, kontribuar në tejkalimin e sfidave politike e diplomatike, si dhe duke e bërë zërin e Maqedonisë së Veriut më të fuqishëm dhe më të pranishëm në Bruksel e në kryeqytetet evropiane.

Pas një karriere të gjatë në Bruksel dhe me përvojën e fituar në Qeverinë e Republikës së Maqedonisë së Veriut, ku kam dëshmuar përkushtimin tim ndaj perspektivës evropiane të vendit, e marr këtë detyrë me bindjen e plotë se e ardhmja e Maqedonisë së Veriut është në BE.

Falënderoj Kryeministrin dhe Qeverinë për besimin. Rruga drejt Brukselit vazhdon. Me vendosmëri, me partneritet dhe me besim të plotë në të ardhmen tonë evropiane.”, ka shkruar Fetai.

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