Arbeloa optimist: I kemi mundësitë për përmbysjen ndaj Bayern

Real Madrid synon përmbysjen në Champions, pas humbjes 1-2 ndaj Bayern në ndeshjen e parë. Në konferencë për shtyp, trajneri i Los Blancos, Arbeloa u shfaq optimist.

“Para së gjithash, ne jemi Reali i Madridit. Nëse ka një ekip që vjen në këtë stadium për të ndryshuar gjërat, jemi ne. Ne jemi një ekip që nuk dorëzohet kurrë, ekipi me 15 Champions League.

Duhet të përmirësojmë shumë aspekte të lojës sonë. Është e rëndësishme të shfrytëzojmë rastet që na vijnë, sepse nuk do të kemi aq shumë sa në ndeshjen e parë. Është çështje besimi. Duhet të luajmë shumë mirë”.

Të ngjajshme

E papritur: Amarildo Bakaj tërhiqet nga boksi në moshën 26-vjeçare

E papritur: Amarildo Bakaj tërhiqet nga boksi në moshën 26-vjeçare

Kompany: Po përgatitemi për versionin më të mirë të Realit, ende gjithçka në lojë

Kompany: Po përgatitemi për versionin më të mirë të Realit, ende gjithçka në lojë

Javier Mascherano largohet nga Inter Miami – klubi emëron trajner të ri

Javier Mascherano largohet nga Inter Miami – klubi emëron trajner të ri

Milani ka marr vendim për Fullkrugun, sulmuesi është në pronësi të West Ham

Milani ka marr vendim për Fullkrugun, sulmuesi është në pronësi të West Ham

Fabregas refuzon të marrë drejtimin e Italisë

Fabregas refuzon të marrë drejtimin e Italisë

Arsimi merr fitore të madhe kundër Pelisterit

Arsimi merr fitore të madhe kundër Pelisterit