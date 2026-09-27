Araghchi: Irani pret përgjigje zyrtare nga SHBA-ja lidhur me propozimin për Hormuzin

Araghchi: Irani pret përgjigje zyrtare nga SHBA-ja lidhur me propozimin për Hormuzin

Irani ka dëgjuar reagimin e presidentit amerikan Donald Trump ndaj propozimit të tij për një armëpushim shtatëditor, por ende është në pritje të qëndrimit përfundimtar të Washingtonit përmes ndërmjetësve, tha të shtunën ministri i Jashtëm iranian Abbas Araghchi, transmeton Anadolu.

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Araghchi tha për agjencinë zyrtare të lajmeve IRNA se Teherani kishte paraqitur kushtet e tij për rihapjen e Ngushticës së Hormuzit dhe avancimin e negociatave gjatë takimeve në Nju Jork.

Ai tha se kushtet u ishin shpjeguar ndërmjetësve, të cilët më pas ia përcollën ato SHBA-së.

“E kemi dëgjuar reagimin e parë të presidentit amerikan, por ndërmjetësit ende nuk na kanë përcjellë asgjë”, tha Araghchi. “Jemi në pritje qëndrimi përfundimtar që do të na përcillet përmes ndërmjetësve dhe do të vendosim në bazë të tij”, shtoi ai.

Ai tha se çdo përparim drejt rihapjes së ngushticës apo avancimit të negociatave mbetet i kushtëzuar nga përmbushja e kërkesave të Teheranit. “Kushtet tona janë të qarta”, tha ai.

Propozimi i ri paraqet një udhërrëfyes për hapjen e Ngushticës së Hormuzit dhe rikthimin e lundrimit normal brenda një jave. Ai parashikon që SHBA-ja të zhbllokojë asetet e ngrira iraniane, të heqë sanksionet ndaj naftës dhe t’i japë fund bllokadës detare ndaj porteve iraniane, pas së cilës rruga strategjike ujore mund të rihapet dhe të nisin negociatat për një marrëveshje përfundimtare.

Ministri i Jashtëm tha se një zgjidhje përmes negociatave mbetet e vetmja rrugë e mundshme përpara, duke theksuar se Teherani e ka mbajtur të hapur kanalin diplomatik.

“Nuk do të ketë zgjidhje tjetër përveç një zgjidhjeje të negociuar, të bazuar në dinjitet dhe drejtësi dhe në garantimin e të drejtave të popullit iranian”, tha ai.

Araghchi shtoi se Irani do të vazhdojë të ndjekë diplomacinë, duke refuzuar njëkohësisht të heqë dorë nga të drejtat e tij nën presion.

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