Arabia Saudite shpall koalicion emergjence për të financuar Autoritetin Palestinez

Arabia Saudite shpall koalicion emergjence për të financuar Autoritetin Palestinez

Arabia Saudite ka njoftuar nisjen e një koalicioni ndërkombëtar emergjence për të financuar Autoritetin Palestinez, transmeton Anadolu.

Duke folur në një konferencë për media në New York në margjinat e seancës së 80-të të Asamblesë së Përgjithshme të OKB-së, ministri saudit i Punëve të Jashtme, Princi Faisal bin Farhan, tha se koalicioni do të ofrojë mbështetje të drejtpërdrejtë financiare për Autoritetin Palestinez me një “numër partnerësh të rëndësishëm”.

Ai gjithashtu tha se Arabia Saudite do të kontribuojë 90 milionë dollarë për këtë përpjekje.

MARKETING

Të ngjajshme

Trump: Nuk do ta lejoj Izraelin të aneksojë Bregun Perëndimor

Trump: Nuk do ta lejoj Izraelin të aneksojë Bregun Perëndimor

Ministri turk: Turqia dhe SHBA-ja nënshkruan marrëveshje për të thelluar partneritetin në energjinë bërthamore

Ministri turk: Turqia dhe SHBA-ja nënshkruan marrëveshje për të thelluar partneritetin në energjinë bërthamore

Konsumi i gazit natyror në RMV është zvogëluar për 13.9%, i naftës është zmadhuar për 14.1 %

Konsumi i gazit natyror në RMV është zvogëluar për 13.9%, i naftës është zmadhuar për 14.1 %

Presidenti i FIFA-s: Qaj kur shoh fëmijë duke vuajtur dhe nëna duke qarë në Gaza

Presidenti i FIFA-s: Qaj kur shoh fëmijë duke vuajtur dhe nëna duke qarë në Gaza

Komshiq në OKB: Dhuna ndaj palestinezëve në Gaza tregon elemente të gjenocidit

Komshiq në OKB: Dhuna ndaj palestinezëve në Gaza tregon elemente të gjenocidit

Qeveria shqiptare prezanton planin strategjik pesë vjeçar për energjinë: Linjë e re nënujore me Italinë

Qeveria shqiptare prezanton planin strategjik pesë vjeçar për energjinë: Linjë e re nënujore me Italinë