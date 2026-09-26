Arabia Saudite rrëzon dy dronë të Hu’thive që kishin në shënjestër rajonin e Riadit

Arabia Saudite rrëzon dy dronë të Hu’thive që kishin në shënjestër rajonin e Riadit

Mbrojtja ajrore saudite ka interceptuar dy dronë të lëshuar herët të shtunën nga rebelët Huthi të Jemenit në drejtim të rajonit të Riadit, transmeton Anadolu.

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Shik.mk

Turki al-Maliki, zëdhënës i koalicionit të udhëhequr nga Arabia Saudite në Jemen, tha se forcat saudite po monitorojnë kërcënimet me raketa dhe dronë të drejtuara ndaj mbretërisë.

Ai tha se dronët e lëshuar në drejtim të rajonit të Riadit u interceptuan dhe u shkatërruan nga mbrojtja ajrore.

Huthit janë përfshirë sërish në luftime me forcat qeveritare të mbështetura nga Arabia Saudite që nga rifillimi i luftës civile në Jemen në korrik, kur grupi shpalli një bllokadë detare ndaj Riadit.

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