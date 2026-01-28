Arabia Saudite përgatit një plan ambicioz për të nënshkruar me Dembele
Klubet e mëdha apo më saktë shteti i Arabisë Saudite po përgatit një plan për të kryer një nënshkrim të madh gjatë afatit kalimtar të verës 2026, për të nisur ciklin e ri të transferime të mëdha në ligë.
Sipas Sky Sports, Superliga e Arabisë Saudite po përgatitet për një transferim të madh të verës për yllin e Paris Saint-Germain, Ousmane Dembele.
Personalitete të larta të Superligës Saudite kanë filluar të bëjnë sondazhe, me një paketë të konsiderueshme financiare që po përgatitet përpara një qasje të mundshme pas Kupës së Botës 2026.
Megjithatë, Dembele mbetet plotësisht i përqendruar te PSG, siç duket, pa pasur ndërmend të angazhohet në bisedime para turneut në Amerikë, Kanada dhe Meksikë.
Fituesi i Topit të Artë po shijon kulmin e karrierës së tij pasi udhëhoqi PSG-në drejt gjashtë trofeve historike në vitin 2025, duke shënuar 35 gola dhe duke dhënë 14 asistime sezonin e kaluar.
PSG po planifikon gjithashtu diskutime për kontratën, megjithëse presidenti Nasser Al-Khelaïfi ka përsëritur strukturën e rreptë të pagave të klubit.
Zyrtarët sauditë e shohin Dembelen si një nënshkrim të
mundshëm për ciklin e ardhshëm të investimeve të ligës.
Çdo lëvizje, megjithatë, do të merret në konsideratë vetëm pas Kupës së Botës, me të ardhmen e tij që pritet të bëhet një temë kryesore diskutimi verën e ardhshme.