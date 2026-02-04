Arabia Saudite nuk heq dorë nga Vinicius, konfirmohet plani për transferimin e brazilianit

Arabia Saudite nuk heq dorë nga Vinicius, konfirmohet plani për transferimin e brazilianit

Drejtori ekzekutiv i Al-Hilal, Esteve Calzada, ka konfirmuar se kreu i Superligës së Arabisë, Omar Mugharbel, është i interesuar për transferimit e sulmuesit të Real Madridit, Vinicius Junior.

“Në rastin tonë, nuk ka bisedime, por drejtori ekzekutiv i Superligës së Arabisë, sa herë që pyetet, thotë se nëse ai bëhet i disponueshëm, do të përpiqet ta sjellë”, deklaroi Calzada.

Vinicius është shfaqur si një nga objektivat kryesorë të kampionatit saudit, përpara reformës së madhe që planifikohet të realizohet në verën e vitit 2026.

Situata e kontratës së tij ka nxitur gjithashtu spekulime për të ardhmen.

Marrëveshja e Viniciusit skadon në qershor të vitit 2027, ndërsa lojtari po kërkon një pagë marramendëse për të nënshkruar një rinovim afatgjatë.

Ndërkohë, thuhet se Real Madridi nuk është i gatshëm t’u nënshtrohet kërkesave të tij financiare, megjithatë presidenti Florentino Perez mbetet i vendosur për ta mbajtur Viniciusin në skuadër.

Reprezentuesi brazilian raportohet gjithashtu se anon drejt vazhdimit të karrierës së tij në ‘Santiago Bernabeu’, pavarësisht tensioneve në rritje me tifozët, të cilët në javët e fundit kanë shfaqur hapur armiqësi ndaj tij.

 

MARKETING

Të ngjajshme

Lamtumirë MLS? Hartohet plani i madh për kthimin emocional të Messit në Argjentinë

Lamtumirë MLS? Hartohet plani i madh për kthimin emocional të Messit në Argjentinë

Nuk do ta besoni – por Man City është i shtati në renditje për shpenzimet e transferimeve në Ligën Premier

Nuk do ta besoni – por Man City është i shtati në renditje për shpenzimet e transferimeve në Ligën Premier

PSG nuk iu nënshtrohet më yjeve – PSG nuk arrin marrëveshje me Ousmane Dembelen

PSG nuk iu nënshtrohet më yjeve – PSG nuk arrin marrëveshje me Ousmane Dembelen

“Camp Nou” gati, Barcelona aplikon në UEFA për finalen e Champions League 2029

“Camp Nou” gati, Barcelona aplikon në UEFA për finalen e Champions League 2029

FIFA kërkon të rikthejë në futboll Rusinë, përjashtuar pas nisjes së luftës

FIFA kërkon të rikthejë në futboll Rusinë, përjashtuar pas nisjes së luftës

A po planifikon Ronaldo të largohet nga Arabia Saudite?

A po planifikon Ronaldo të largohet nga Arabia Saudite?