Arabia Saudite nuk heq dorë nga Mohamed Salah, do të tentojë përsëri transferimin e tij

Mohamed Salah do të vazhdojë ta veshë fanellën e Liverpoolit për disa sezone të tjera, pasi sulmuesi egjiptian e ka finalizuar qëndrimin e tij në Anfield me një zgjatje kontrate që e lidh atë me klubin deri në vitin 2027, duke i dhënë fund kështu muajve të spekulimeve rreth të ardhmes së tij të afërt.

Në Merseyside, lajmi po festohet si një trofe, duke siguruar praninë e njërit prej futbollistëve më vendimtarë të dekadës së fundit në Ligës Premier.

Me këtë veprim, klubi anglez përforcon angazhimin e tij për stabilitet sportiv pas disa sezoneve të nivelit të lartë me Salahun si yll. Sulmuesi anësor jo vetëm që ka qenë një golashënues i vazhdueshëm, por edhe një figurë kyçe në sukseset e fundit të Liverpoolit, duke përfshirë titujt vendas dhe ndërkombëtarë.

Rinovimi i kontratës së tij përfaqëson një shenjë të qartë se projekti sportiv vazhdon të sillet rreth talentit të tij.

Vendimi i lojtarit për të qëndruar në Angli është interpretuar gjithashtu si një përgjigje e drejtpërdrejtë ndaj ofertave të shumta nga Lindja e Mesme.

Klubet saudite kishin shtuar përpjekjet e tyre për ta joshur atë me kontrata shumë milionë dollarëshe, por egjiptiani ka zgjedhur të qëndrojë në elitën evropiane. Angazhimi i tij ndaj ekipit dhe konkurrencës duket se ka tejkaluar çdo ofertë financiare.

Megjithatë, sipas Fichajes, kjo nuk i ka dekurajuar emrat e mëdhenj të futbollit saudit. Planet e tij përfshijnë rikthimin në fushë në verën e vitit 2026, kur sulmuesi do të ishte 34 vjeç dhe mund të merrte në konsideratë një sfidë të re.

Kryeqyteti saudit, Riadi është i bindur se, me kalimin e kohës, mundësia e një kontrate të fundit të madhe në vendin e tyre mund ta joshë lojtarin.

Ndërkohë, Salah do të vazhdojë të udhëheqë sulmin e Liverpoolit me të njëjtën ambicie që e ka karakterizuar që nga ardhja e tij.

