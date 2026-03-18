Arabia Saudite njofton sulme me raketa në Riad, në qytet ndodhin shpërthime të mëdha
MARKETING
Menjëherë pasi Arabia Saudite njoftoi për një sulm me raketa ndaj Riadit, në qytet u dëgjuan shpërthime, ndërsa në qiell u panë gjurmë flakësh dhe u ngritën shtëllunga tymi të zi.
MARKETING
Dëshmitarë okularë që folën për Anadolu thanë se shpërthimet ndodhën pas sulmeve ndaj kryeqytetit saudit, Riadit.
Në rrjetet sociale u publikuan pamje ku në qiell shiheshin re flakësh dhe tym i zi që ngrihej.
Më herët, Ministria e Mbrojtjes e Arabisë Saudite tha se sistemet e mbrojtjes ajrore kishin interceptuar dhe shkatërruar katër raketa balistike që synonin kryeqytetin Riad.