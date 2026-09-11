Arabia Saudite mbyll naftësjellësin Lindje-Perëndim pas disa sulmeve

Arabia Saudite mbyll naftësjellësin Lindje-Perëndim pas disa sulmeve

Arabia Saudite njoftoi të premten se ka mbyllur Tubacionin Lindje-Perëndim pasi ai u godit nga disa sulme në rajonet e Riadit dhe Medinës një ditë më parë, duke lënë të plagosur disa persona, transmeton Anadolu.

Një burim zyrtar në Ministrinë e Energjisë, në një deklaratë, tha se sulmet ndodhën të enjten në mëngjes.

Burimi tha se tubacioni u mbyll “si masë paraprake” pas sulmeve.

Disa persona u plagosën dhe morën trajtim mjekësor, tha ministria, pa specifikuar numrin e të plagosurve apo gjendjen e tyre.

Ekipet e emergjencës dhe ekipet teknike të specializuara reaguan menjëherë dhe morën masa për të siguruar tubacionin dhe për të vlerësuar gjendjen e tij të sigurisë.

Ministria tha se çdo zhvillim i mëtejshëm do të bëhet i ditur në kohën e duhur.

Në deklaratë nuk u identifikua se kush i ka kryer sulmet dhe as nuk u dhanë detaje për natyrën e tyre, ndërsa asnjë grup nuk ka marrë përgjegjësinë.

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