Arabia Saudite heq paralajmërimet për zonat jugore dhe jugperëndimore
Mbrojtja Civile e Arabisë Saudite ka lëshuar paralajmërime për rrezik në qytetin jugperëndimor Najran dhe në provincën As-Sulayyil, në pjesën jug-qendrore të mbretërisë, përpara se të njoftonte pak më vonë se rreziku kishte kaluar në të dyja zonat, transmeton Anadolu.
Paralajmërimet, të lëshuara përmes Platformës Kombëtare të Paralajmërimit të Hershëm të mbretërisë, u bënin thirrje banorëve të ndiqnin udhëzimet e Mbrojtjes Civile.
Pak më vonë, Mbrojtja Civile lëshoi njoftime se rreziku kishte kaluar në Najran dhe As-Sulayyil, duke u bërë thirrje banorëve të vazhdonin të ndiqnin udhëzimet e sigurisë dhe të shmangnin grumbullimet ose filmimet.
Autoritetet nuk zbuluan natyrën e kërcënimit që shkaktoi paralajmërimet dhe as nëse ishte arritur të interceptohej ndonjë predhë.
Mbrojtja Civile paralajmëroi gjithashtu se “filmimi, publikimi ose shpërndarja e informacionit lidhur me kundërpërgjigjen ndaj raketave dhe dronëve, si dhe vendet ku ato bien, ju ekspozon ndaj përgjegjësisë ligjore”.
Alarmet vijnë në një kohë të përshkallëzimit të tensioneve mes Arabisë Saudite dhe grupit Huthi të Jemenit, i cili ka kryer sulme me raketa dhe dronë që kanë shënjestruar mbretërinë.
Autoritetet saudite kanë lëshuar një sërë paralajmërimesh emergjente në zonat jugore dhe jugperëndimore gjatë ditëve të fundit, në mes të përshkallëzimit të situatës.