Arabia Saudite e “përkushtuar” për aktivizimin e mekanizmave të paktit të mbrojtjes së Mekës

Arabia Saudite e “përkushtuar” për aktivizimin e mekanizmave të paktit të mbrojtjes së Mekës

Ministri saudit i Mbrojtjes, Princi Khalid bin Salman, ka deklaruar se Arabia Saudite është e përkushtuar për aktivizimin e mekanizmave në kuadër të Marrëveshjes së Përbashkët të Mbrojtjes së Mekës për të forcuar integrimin dhe për të avancuar sigurinë dhe stabilitetin, transmeton Anadolu.

MARKETING

Description of image

“Pata kënaqësinë të kryesoj delegacionin e Mbretërisë në takimin e parë të Komitetit Strategjik Politik dhe të Mbrojtjes”, tha Princi Khalid në rrjetin social amerikan X.

“Riafirmuam përkushtimin tonë për aktivizimin e mekanizmave të Marrëveshjes së Përbashkët të Mbrojtjes së Mekës në një mënyrë që forcon integrimin dhe avancon sigurinë dhe stabilitetin”, theksoi ai.

Turqia po pret takimin e parë të Komitetit Strategjik Politik dhe të Mbrojtjes, i krijuar në kuadër të marrëveshjes për të ofruar drejtim strategjik për zbatimin e saj.

Komiteti mbledh ministrat e Punëve të Jashtme dhe të Mbrojtjes, si dhe shefat e shtabeve të përgjithshme të Turqisë, Pakistanit dhe Arabisë Saudite.

Presidenti turk, Recep Tayyip Erdogan, Princi i Kurorës i Arabisë Saudite, Mohammed bin Salman dhe kryeministri pakistanez, Shehbaz Sharif, më 7 gusht në Mekë nënshkruan Marrëveshjen e Përbashkët të Mbrojtjes së Mekës në Mekë.

MARKETING

Të ngjajshme

Sulejmani: Zgjidhet çështja e paraleles në gjuhën shqipe në SHF “Penko”

Sulejmani: Zgjidhet çështja e paraleles në gjuhën shqipe në SHF “Penko”

ASH: 40,3% e të gjithë të papunëve në vend janë shqiptarë

ASH: 40,3% e të gjithë të papunëve në vend janë shqiptarë

BE rrit presionin për raketat Patriot, Spanja dhe Greqia në qendër të kërkesave për Ukrainën

BE rrit presionin për raketat Patriot, Spanja dhe Greqia në qendër të kërkesave për Ukrainën

SHBA planifikon prodhimin e raketave me rreze mbi 1,500 km në Gjermani

SHBA planifikon prodhimin e raketave me rreze mbi 1,500 km në Gjermani

Izraeli krijon një vendbanim të ri të paligjshëm në juglindje të Jeninit në Bregun Perëndimor të pushtuar

Izraeli krijon një vendbanim të ri të paligjshëm në juglindje të Jeninit në Bregun Perëndimor të pushtuar

Zv/presidenti amerikan: Trump “po i dërgon mesazh” Iranit me videon e bombardimit të Khargut

Zv/presidenti amerikan: Trump “po i dërgon mesazh” Iranit me videon e bombardimit të Khargut