Arabia Saudite do t’i japë 3 miliardë dollarë Pakistanit për shkak të detyrimeve të shlyerjes së borxhit ndaj EBA-së
Ministri i Financave i Pakistanit konfirmoi të martën vonë se Arabia Saudite ka rënë dakord të ofrojë 3 miliardë dollarë ndihmë financiare për Islamabadin për të shmangur problemet mbi rezervat e tij të dobëta të huaja për shkak të detyrimeve të shlyerjes së borxhit ndaj Emirateve të Bashkuara Arabe(EBA), transmeton Anadolu.
Muhammad Aurangzeb, i cili ndodhet në Washington për të zhvilluar bisedime në nivel stafi me Fondin Monetar Ndërkombëtar (FMN), u tha gazetarëve se Riadi do të ofrojë shumën e premtuar javën e ardhshme, raportoi të mërkurën transmetuesi pakistanez Geo News.
“Ne kemi zhvilluar një takim të detajuar me ministrin saudit të Financave. Ai më ka thënë qartë se 3 miliardë dollarë do t’i ofrohen (Pakistanit) si depozita shtesë”, tha Aurangzeb.
Zhvillimi vjen ndërsa Pakistani është gati të shlyejë një borxh prej 3,5 miliardë dollarësh ndaj Emirateve të Bashkuara Arabe deri në fund të muajit.
Anadolu javën e kaluar raportoi se Arabia Saudite dhe Katari do t’i ofrojnë Pakistanit 5 miliardë dollarë ndihmë financiare, duke i mundësuar Islamabadit të shmangë problemet mbi rezervat e dobëta të huaja të vendit, ndërsa bën pagesa të jashtme deri në qershor.