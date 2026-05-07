Arabia Saudite dhe Kuvajti heqin kufizimet për qasjen ushtarake të SHBA-së në baza dhe hapësirën ajrore
Arabia Saudite dhe Kuvajti kanë hequr kufizimet për përdorimin nga ushtria e SHBA-së të bazave dhe hapësirës së tyre ajrore, kufizime të vendosura pas nisjes së një operacioni amerikan që synonte rihapjen e Ngushticës së Hormuzit, transmeton Anadolu.
Siç raporton Wall Street Journal, kjo masë heq një pengesë të rëndësishme për përpjekjet e presidentit Donald Trump për të siguruar rrugët tregtare detare përmes kësaj rruge strategjike, në një kohë tensionesh të rritura me Iranin.
Duke cituar zyrtarë amerikanë dhe sauditë, gazeta raportoi se administrata e Trumpit po përgatitet të rifillojë operacionet e shoqërimit detar për anijet tregtare që kalojnë përmes Ngushticës së Hormuzit, me mbështetje nga marina dhe forcat ajrore amerikane.
Misioni raportohet se ishte pezulluar në fillim të kësaj jave pasi kishte funksionuar për 36 orë.
Planifikuesit e Pentagonit po vlerësojnë afatet për rifillimin e operacionit, ndërsa sipas burimeve të cituara në raport, disa zyrtarë amerikanë kanë thënë se aktivitetet mund të rinisin që këtë javë.
Tensionet rajonale janë përshkallëzuar që nga sulmet e SHBA-së dhe Izraelit ndaj Iranit më 28 shkurt, duke nxitur hakmarrje nga Teherani ndaj Izraelit dhe aleatëve amerikanë në Gjirin Persik, si dhe mbylljen e Ngushticës së Hormuzit.
Një armëpushim hyri në fuqi më 8 prill përmes ndërmjetësimit pakistanez, por bisedimet në Islamabad nuk arritën një marrëveshje të qëndrueshme. Armëpushimi u zgjat më pas nga presidenti Trump pa një afat të caktuar.
SHBA-ja ka vendosur një bllokadë detare ndaj trafikut detar iranian në këtë ngushticë që nga 13 prilli.
Të martën, Trump njoftoi se ushtria amerikane do të pezullojë përkohësisht “Projektin Liria” për të rikthyer lirinë e lundrimit për anijet tregtare në Ngushticën e Hormuzit, duke theksuar se bllokada amerikane do të mbetet “në fuqi të plotë”.