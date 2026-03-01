Arabia Saudite dënon fuqishëm sulmet e Iranit ndaj kryeqytetit të saj
Arabia Saudite ka dënuar në termat më të ashpër sulmet e Iranit ndaj kryeqytetit të saj, Riadit, dhe rajonit lindor, duke thënë se ato janë zmbrapsur me sukses.
Ministria e Jashtme saudite tha në një deklaratë të dielën se sulmet ndodhën “pavarësisht se autoritetet iraniane ishin në dijeni që Mbretëria kishte theksuar se nuk do të lejonte përdorimin e hapësirës ajrore apo territorit të saj për të shënjestruar Iranin”.
Një diplomat saudit i tha agjencisë Associated Press se një mesazh i ishte dërguar udhëheqjes iraniane në përpjekje për të shmangur sulme të mundshme me raketa dhe dronë ndaj Arabisë Saudite.
I njëjti mesazh, sipas diplomatit, i ishte përcjellë edhe rebelëve Houthi të mbështetur nga Irani në Jemen. Diplomati foli në kushte anonimiteti pasi nuk ishte i autorizuar të diskutonte çështjen publikisht.