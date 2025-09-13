Apple zbulon disa nga çmimet e riparimit për modelet e reja iPhone
Apple sapo ka zbuluar disa nga çmimet e riparimit të telefonave të saj të rinj.
Zëvendësimi i baterisë së iPhone Air do t’ju kushtojë 101 euro, që është i njëjti çmim si për iPhone 17 Pro dhe 17 Pro Max.
Zëvendësimi i baterisë së iPhone 17 është më i lirë dhe do t’ju kushtojë 84 euro.
Nga ana tjetër, nëse doni të rregulloni një kamerë të pasme të dëmtuar të një iPhone Air ose iPhone 17, do të duhet të paguani 144 euro.
I njëjti riparim është shumë më i shtrenjtë për të dy modelet Pro dhe do të kushtojë 212 euro.
Njerëzit zakonisht mendojnë për koston e një telefoni inteligjent vetëm në aspektin e çmimit të tij të shitjes.
Por, çmimi i riparimit i Apple është një kujtesë e mirë se mirëmbajtja është gjithashtu pjesë e kostove.