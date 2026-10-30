Apple thotë se do t’i zëvendësojë telefonat “iPhone Duo” që shfaqin probleme me ekranin
Apple njofton se do t’i zëvendësojë pajisjet “iPhone Duo” që kanë shfaqur probleme me ekranet e tyre, vetëm pak ditë pasi ky telefon inteligjent, i pritur me padurim, doli në shitje.
Fotografitë e publikuara në rrjetet sociale shfaqin vija që janë krijuar në ekranet e pajisjes së parë të palosshme të gjigantit teknologjik.
Apple deklaroi se është në dijeni të “një problemi që prek ekranin e brendshëm në një numër të vogël” pajisjesh dhe u bëri thirrje përdoruesve të prekur që të kontaktojnë kompaninë për zëvendësimin e tyre.
Lansimi i “Duo”-s, i cili tërhoqi turma të mëdha në dyqanet Apple anembanë botës javën e kaluar, vjen në një kohë kur marka përpiqet të rifreskojë gamën e pajisjeve të saj dhe të konkurrojë telefonat e palosshëm të prodhuar nga rivalët.
Por disa pronarë të “Duo”-s kanë postuar gjithashtu foto në internet që tregojnë krisje përgjatë vijës së palosjes në qendër të ekranit, ndërsa të tjerë kanë raportuar një zhurmë kërcitëse gjatë hapjes së pajisjes.
Përmasat e këtij problemi mbeten të paqarta. Apple nuk ka bërë të ditur se sa pajisje janë prekur, ndërsa disa imazhe që shfaqin pajisje me defekte mund të jenë krijuar përmes Inteligjencës Artificiale.