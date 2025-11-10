Apple shtyn versionin e ardhshëm të iPhone Air
Apple nuk do të publikojë versionin e ardhshëm të iPhone Air në vjeshtën e vitit 2026 siç ishte planifikuar më parë, për shkak të shitjeve të dobëta, raportoi Information të hënën, duke cituar burime të njohura me çështjen.
Kompania lansoi iPhone Air në vitin 2025 si një alternativë më të hollë dhe më të lehtë brenda portofolit të saj kryesor të iPhone.
Modeli, me një dizajn të hollë, erdhi me disa kompromise në aspektin e madhësisë së baterisë dhe karakteristikave të kamerës, transmeton Telegrafi.
Analistët thanë se kërkesa për iPhone Air ka qenë më e dobët se sa ishte parashikuar fillimisht.
Në tetor, kompania tha se iPhone Air do të ishte i disponueshëm për porosi paraprake në Kinë, pas miratimit rregullator për shërbimet eSIM nga këta operatorë telekomunikacioni.
iPhone Air po shitet në Kinë pa një tabaka fizike SIM, duke mbështetur vetëm lidhjen eSIM. /Telegrafi/