Apple pritet të prezantojë disa produkte të reja në shkurt ose mars 2027
Apple planifikon të prezantojë disa pajisje të reja gjatë muajve shkurt ose mars të vitit të ardhshëm, përfshirë modelet iPhone 18e dhe iPhone 18, një iPad të ri të nivelit fillestar, si dhe versionet e përditësuara të MacBook Neo dhe MacBook Air.
Lajmi është bërë i ditur nga Mark Gurman i Bloomberg, në buletinin e tij “Power On”, ku ai ka zbuluar edhe disa prej produkteve të tjera që kompania pritet të lansojë gjatë gjysmës së parë të vitit 2027, transmeton Telegrafi.
Sipas Gurmanit, në një fazë të dytë të prezantimeve mund të zbulohen edhe iPhone Air 2, si dhe modelet e reja iPad Air dhe iPad Pro. Këto pajisje mund të prezantohen pak më vonë, ndoshta në fund të marsit ose gjatë muajit prill.
Çfarë pritet të sjellin pajisjet e reja?
Sipas informacioneve të publikuara deri më tani, modelet e ardhshme pritet të kenë këto karakteristika:
– iPhone 18e: Çipin A20, 9 GB RAM dhe bateri me jetëgjatësi më të madhe.
– iPhone 18: Çipin A20, 9 GB RAM dhe përmirësime në jetëgjatësinë e baterisë.
– iPad i ri: Çipin A19 me mbështetje për Apple Intelligence, çipin N1 për Wi-Fi 7 dhe modemin C1X me efikasitet më të lartë energjetik në modelet me lidhje celulare.
– MacBook Neo: Çipin A19 Pro, 12 GB RAM dhe mundësi për ngjyra të reja.
– MacBook Air: Çipin e gjeneratës së ardhshme M6.
Ndërkohë, iPhone Air 2 pritet të pajiset me çipin A20 Pro, kamerë Ultra Wide, Dynamic Island më të vogël dhe bateri me jetëgjatësi më të madhe.
Ky model mund të sjellë gjithashtu modemin e ri C2 të Apple, me mbështetje për teknologjinë mmWave në SHBA dhe shpejtësi dukshëm më të larta të ngarkimit të të dhënave krahasuar me modemin aktual C1X.
Për iPad Air-in e ri përmendet çipi M5, ekrani OLED dhe një dizajn më i hollë e më i lehtë. Pajisja mund të përfshijë edhe teknologjinë Acoustic Display, e cila debutoi te iPad mini.
Sa i përket iPad Pro, Apple thuhet se po shqyrton përdorimin e çipit M6 ose M7, si dhe përfshirjen e një sistemi ftohjeje me dhomë avulli, që do të ndihmonte në menaxhimin e temperaturës gjatë ngarkesave intensive.
Megjithatë, këto informacione bazohen në raportime dhe thashetheme rreth planeve të Apple, ndërsa kompania ende nuk ka konfirmuar zyrtarisht datat e prezantimit apo specifikimet e pajisjeve.