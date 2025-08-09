Apple prezanton ngjyra të reja për iPhone 17?

Apple ka disa vite që ka nxjerrë në shitje disa ngjyra shumë të zbehta në telefonat e saj.

Kompania e ndryshoi këtë me Ultramarine në iPhone 16, dhe do ta çojë një hap më tej me iPhone 17: i cili thuhet se do të ketë një nuancë të gjelbër, shkruajnë mediat e huaja.

Përveç kësaj të gjelbre shumë më të gjallë, iPhone 17 do të jetë i disponueshëm edhe në vjollcë.

Por telefonat e rinj të Apple nuk mbarojnë vetëm me opsionet e reja vjollcë dhe gjelbër për modelin bazë iPhone 17.

iPhone 17 Pro po merr një ngjyrë të re portokalli që duket si një version më i zjarrtë i Desert Titanium.

 

