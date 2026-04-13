Apple po teston katër modele syzesh inteligjente të bëra nga materiale të nivelit të lartë
MARKETING
Apple po zhvillon të paktën katër modele të ndryshme të syzeve inteligjente, dhe kompania po vë bast se dizajni i tyre superior do t’i dallojë nga produktet rivale, sipas Mark Gurman të Bloomberg.
Në buletinin e tij të fundit Power On, Gurman thotë se dizajnet më të fundit të Apple janë bërë nga një material i nivelit të lartë i quajtur acetat, i cili është “më i qëndrueshëm dhe luksoz” sesa plastika standarde e përdorur nga shumica e markave ekzistuese, transmeton Telegrafi.
Sipas fjalëve të Gurman, dizajnet në testim përfshijnë: Dizajnet do të njihen menjëherë si Apple – ajo që kompania e quan brenda kompanisë “ikonë” – dhe ato do të vijnë në “shumë” opsione ngjyrash, thotë Gurman, me të zezën, blunë oqeanike dhe kafen e çelët që aktualisht po eksplorohen.
Syzet do të integrohen ngushtë me iPhone dhe Siri, dhe ato do të përdorin vizionin kompjuterik për të interpretuar mjedisin përreth përdoruesit dhe për të ushqyer ndërgjegjësimin kontekstual në Apple Intelligence.
Ndërkohë, sistemi i kamerave që aktualisht po merret në konsideratë përshkruhet si “lente ovale të orientuara vertikalisht me drita përreth”, gjë që bie ndesh me dizajnin rrethor që shihet në Ray-Ban të Meta.
Apple pritet të zbulojë syzet inteligjente në fund të vitit 2026 ose në fillim të vitit pasardhës, me lansimin aktual që do të ndodhë në vitin 2027.
Syzet thuhet se janë pjesë e strategjisë më të gjerë të Apple për pajisjet e veshshme me inteligjencë artificiale, e cila përfshin gjithashtu AirPods të rinj me kamera dhe një varëse të pajisur me kamera.