Apple po përgatitet të prezantojë iPhone e parë të palosshëm

Apple pritet të prezantojë modelin e parë të iPhonet me ekran të palosshëm në vitin 2026, sipas informacioneve të fundit që vijnë nga burime të besueshme në industrinë e teknologjisë. Ky telefon i ri do të sjellë një ndryshim të rëndësishëm në dizajnin dhe funksionalitetin e smartphoneve të kompanisë amerikane.

Sipas të dhënave, iPhone i palosshëm do të ketë një ekran të jashtëm OLED prej 5.5 inçësh dhe një ekran të brendshëm më të madh, OLED 7.8 inç, me rezolucion të lartë, që do të përdorë teknologji të avancuar për të eliminuar pengesat gjatë palosjes. Mekanizmi i palosjes do të jetë në stilin e librit, i ngjashëm me atë të modeleve të njohura të Samsung.

Materialet e përdorura për kuadratin dhe mekanizmin do të jenë një kombinim titani dhe çeliku inox, duke siguruar qëndrueshmëri dhe rezistencë të lartë ndaj përdorimit të përditshëm. Një ndryshim i rëndësishëm në këtë model është përdorimi i sensorit Touch ID të integruar në butonin anësor, në vend të Face ID, që do të ndihmojë në ruajtjen e një dizajni më të hollë dhe të komod.

Në pjesën e kamerave, iPhone i palosshëm do të ketë një sistem me dy kamera të pasme me rezolucion 48 MP dhe dy kamera të përparme, njëra e vendosur nën ekranin e brendshëm dhe tjetra në ekranin e jashtëm, duke ofruar fleksibilitet maksimal në përdorim.

Prodhimi i ekranit do të jetë përgjegjësi e Samsung Display, ndërsa montimi do të kryhet nga Foxconn. Sipas analistit të njohur Ming-Chi Kuo, fillimi i prodhimit pritet në fund të vitit 2026, me mundësi që prezantimi zyrtar të ndodhë në tremujorin e katërt të po atij viti.

Çmimi i këtij modeli pritet të jetë mbi 2000 dollarë, duke e pozicionuar atë në segmentin premium të smartphoneve.

Ky hap nga Apple pritet të sjellë një revolucion në tregun e telefonave inteligjentë dhe të sfidojë modelet e tjera me ekran të palosshëm që aktualisht janë në dispozicion.

