Apple planifikon zhvendosjen e prodhimit të celularëve nga Kina në Indi, çfarë pritet të ndodhë me çmimet e iPhone

Apple planifikon të zhvendosë montimin e të gjithë iPhone-ve nga Kina në Indi në dritën e tensioneve të përshkallëzuara tregtare midis Uashingtonit dhe Pekinit, ka raportuar Financial Times.

Në fillim të këtij muaji, Presidenti i SHBA Donald Trump vendosi tarifa gjithëpërfshirëse në shumë vende, me mallrat kineze që përballen me tarifa deri në 145%. Ai ka argumentuar se masat do të ndihmojnë në ringjalljen e prodhimit vendas dhe korrigjimin e bilancit të anuar tregtar. Pekini u përgjigj duke vendosur tarifat e veta dhe kufizimet e eksportit.

Agjencia Amerikane e Doganave dhe Mbrojtjes së Kufirit vazhdoi të publikojë një listë të artikujve të përjashtuar, të cilët i nënshtrohen vetëm një norme të veçantë prej 20% dhe përfshijnë kompjuterë, laptopë, telefona inteligjentë dhe pajisje dhe komponentë të tjerë teknologjikë. Duke komentuar vendimin, Shtëpia e Bardhë deklaroi se përjashtimet kanë për qëllim t’u japin kompanive kohë të mjaftueshme për të lokalizuar prodhimin e tyre në tokën amerikane.

Të premten, FT raportoi, duke cituar burime të njohura me këtë çështje, se Apple shpreson të përfundojë zhvendosjen e linjave të saj të montimit në Indi deri në fund të vitit 2026, duke prekur më shumë se 60 milionë iPhone të shitur çdo vit në SHBA.

Sipas botimit, gjigantit të teknologjisë i është dashur të përshpejtojë strategjinë e tij para-ekzistuese të diversifikimit në mes të luftës tregtare në rritje dhe tani synon të dyfishojë prodhimin e iPhone në Indi.

Ndërsa kompania ka zhvendosur tashmë disa nga linjat e saj të montimit në Indi dhe Vietnam, Kina mbetet ende qendra kryesore e prodhimit për iPhone në nivel global. Apple ka investuar shumë atje për gati dy dekada.

Shumë nga komponentët përbërës që bashkohen gjatë montimit janë me burim nga Kina, vuri në dukje FT.

Në fillim të këtij muaji, Times of India, duke cituar zyrtarë të lartë të paidentifikuar, pretendoi se Apple kishte transportuar pesë aeroplanë me iPhone dhe pajisje të tjera nga India në SHBA brenda një periudhe prej tre ditësh në fund të marsit. Dërgesa thuhet se u krye në pritje të një tarife reciproke prej 10% për mallrat indiane të prezantuara nga Trump, e cila hyri në fuqi më 5 prill.

Modeli më i lirë i iPhone 16 u lançua në SHBA me 799 dollarë shtatorin e kaluar. Çmimi tani mund të rritet me 43% në 1,142 dollarë nëse Apple ia kalon barrën konsumatorëve, vlerësoi Reuters, duke cituar llogaritjet e bazuara në parashikimet e analistëve në Rosenblatt Securities.