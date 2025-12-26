Apple planifikon prezantimin e iPhone Air 2?
Seria tjetër e iPhone Air të Apple – domethënë, iPhone Air 2 – mund të mbërrijë në vitin 2026, jo në vitin 2027.
Deri më tani, thashethemet thoshin se iPhone Air 2 mund të shtyhej deri në vitin 2027, sepse pritej të ndodhnin rishikime të mëdha në dizajn.
Gjithashtu, siç u diskutua më parë, vendimi i Apple për ta quajtur modelin e saj më të fundit iPhone Air është një mesazh i qartë se nuk do të ndjekë ciklin tradicional vjetor të përditësimit.
Emri qëllimisht lë jashtë një numër për të shmangur pritjet për një pasardhës vjetor, të ngjashëm me modelin iPhone SE .
Tani, Fixed Focus Digital pretendon se Apple planifikon të zbulojë iPhone Air 2 në eventin e saj të zakonshëm të vjeshtës në fillim të shtatorit.
Kjo sfidon drejtpërdrejt raportet e lartpërmendura, të cilat sugjeruan se Apple e kishte hequr iPhone Air të ardhshëm nga agjenda e saj pa caktuar një datë të re lansimi.
Pritet që modeli i ardhshëm Air 2 të ketë një kamerë dytësore të dedikuar, ndërkohë që thuhet se mund të ketë një çmim më të ulët.