Apple përmirëson dizajnin e brendshëm të MacBook Pro
Apple ka zbuluar së fundmi një MacBook Pro të ri të mundësuar nga çipi M5.
Me sa duket, M5 nuk është përmirësimi i vetëm i pajisjes këtë herë, pasi një çmontim i detajuar zbulon se Apple ka rafinuar dizajnin e brendshëm të MacBook Pro, duke rezultuar në akses më të thjeshtë të baterisë dhe një dizajn më të pastër të kabllove të brendshme.
Pamja nga jashtë e M5 MacBook Pro dhe M4 MacBook Pro është pothuajse identike.
Megjithatë, kur e hapni, siç bëri iFixit në një video çmontimi, do të shihni shumë ndryshime të vogla që synojnë përmirësimin e riparimit dhe inxhinierisë së saj.
Përmirësimet synojnë përmirësime delikate dhe jo një ridizajnim të madh.
Manuali i Apple për herë të parë përfshin një udhëzim për të shkëputur kabllon e sistemit të Menaxhimit të Baterisë për të ndërprerë energjinë elektrike përpara se të fillojë riparimi i pajisjes.
Kjo është praktika më e mirë e dukshme, por është hera e parë që gjigandi i teknologjisë nga Cupertino i përfshin këto udhëzime në manual.
Ajo që mund të nënkuptojë kjo është se Apple po pranon numrin në rritje të përdoruesve që janë të gatshëm të kryejnë vetë riparime.
Bateria është pothuajse identike, por korniza e saj e brendshme është ndryshuar.
Ndërkohë, portat dhe ventilatori i ftohjes tani janë modulare, që do të thotë se ato mund të zëvendësohen në mënyrë të pavarur.
Fatkeqësisht, shumë nga këto pjesë janë nën pllakë, kështu që qasja në to ende kërkon çmontim.
Përfshirë ventilatorin, i cili herë pas here do të kishte nevojë për pastrim. Ose zëvendësim.
Përveç ndryshimeve funksionale, ka disa ndryshime të vogla edhe në paraqitjen e kabllove.
Këto ndryshime tregojnë angazhimin e Apple për të rritur efikasitetin e prodhimit.