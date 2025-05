Apple nuk është i kënaqur me ndryshimet e fundit

Për shkak të rregulloreve evropiane, Apple është detyruar të bëjë disa ndryshime që nuk i ka pritur mirë.

Për të vepruar në përputhje me Ligjin për Tregjet Digjitale dhe Shërbimet Digjitale në Evropë, kompanitë e mëdha teknologjike kanë zbatuar tashmë disa ndryshime në mënyrën e operimit në Bashkimin Evropian. Për të njëjtën arsye, Apple po përgatit një tjetër ndryshim mjaft të madh, i cili lidhet me përdorimin e asistentëve zanorë në telefonat e saj.

Aktualisht, kompania përdor si asistent të parazgjedhur Siri-n, me të cilin përdoruesit komunikojnë prej më shumë se një dekade. Por, sipas ligjeve të reja që synojnë t’u japin përdoruesve më shumë liri në përdorimin e produkteve dhe shërbimeve, ata në të ardhmen mund të kenë mundësinë të caktojnë si asistent të parazgjedhur një opsion konkurrues në vend të Siri-t në iPhone.

Apple ka qenë e detyruar edhe më parë të ndryshojë praktika të kahershme të biznesit, dhe Siri është vetëm viktima më e fundit në përpjekjet e kompanisë për t’u përshtatur me rregullat evropiane. Apple është aktualisht duke përgatitur terrenin për ta zbatuar këtë ndryshim në telefonat e saj me kalimin e kohës, por ai do të vlejë vetëm për tregun e Bashkimit Evropian, ndërsa në tregjet e tjera Siri do të mbetet asistent zëri i parazgjedhur.

Në vend të Siri – asistentë konkurrentë

Në mënyrë konkrete, kjo do të thotë se në të ardhmen, qytetarët evropianë mund të komunikojnë me Google Assistant, në vend të Siri-t, dhe ekziston edhe mundësia e përdorimit të çatbotëve të bazuar në inteligjencë artificiale si ChatGPT ose DeepSeek. Apple aktualisht u lejon një pjese të përdoruesve të dërgojnë disa kërkesa drejt ChatGPT-së, por nëse çatboti i OpenAI zëvendëson Siri-n në telefonat iPhone, atëherë ky proces ndërmjetësues do të hiqet dhe përdoruesit do të komunikojnë direkt me ChatGPT-në.

Nuk dihet ende se kur Apple do ta zbatojë këtë ndryshim në tregun e BE-së, por është e qartë se kompania nuk është e kënaqur me faktin që po detyrohet t’u lejojë përdoruesve të zëvendësojnë shërbimet e saj me ato të konkurrentëve.

Siç dihet, Apple po përgatiste ndryshime të mëdha për Siri-n që duhej të prezantoheshin tashmë në telefonat e saj, por zhvillimi nuk ka ecur siç ishte planifikuar, dhe prezantimi është shtyrë për vitin e ardhshëm. Kompania kishte planifikuar që Siri, me ndihmën e inteligjencës artificiale, të mund të kryente veprime të ndryshme në emër të përdoruesit – për shembull, të porosiste ushqim apo të tjera shërbime. Gjithashtu, plani ishte që Siri të bëhej aq inteligjent sa të plotësonte formularë online në emër të përdoruesit dhe të kryente veprime të ngjashme.

Por është dëshmuar se për të realizuar këto risi do të nevojitet shumë më tepër kohë dhe zhvillim, dhe mbetet e paqartë nëse Apple do të arrijë t’i realizojë deri vitin e ardhshëm. Nëse nuk e arrijnë përparimin e dëshiruar, nuk ka dyshim se një pjesë e përdoruesve (të paktën në Evropë), kur t’u ofrohet mundësia, mund ta zëvendësojnë Siri-n me ndonjë nga asistentët e AI që do të jenë më të avancuar dhe më të aftë.

