Apple njofton për një përditësim urgjent: Kontrolloni cilësimet
Apple u bën thirrje të gjithë përdoruesve që të mos e shtyjnë përditësimin më të fundit, edhe nëse mendojnë se nuk janë shënjestër e ndonjë sulmi.
Kompania Apple ka paralajmëruar përdoruesit e pajisjeve iPhone dhe iPad që të instalojnë menjëherë përditësimin më të fundit të iOS-it, versionin 18.6.2, për shkak të një cenueshmërie serioze të sigurisë.
Sipas njoftimit zyrtar, dobësia e sigurisë (CVE-2025-43300) është zbuluar në komponentin ImageIO dhe mund t’u lejojë sulmuesve të marrin kontrollin e pajisjes përmes vetëm një fotografie të dëmshme. Ky lloj problemi klasifikohet si një dobësi “zero-day”, që do të thotë se tashmë është shfrytëzuar në një sulm kibernetik të synuar.
Përdoruesve u këshillohet të kontrollojnë menjëherë versionin e softuerit të tyre dhe të instalojnë përditësimin përmes këtyre hapave: Settings → General → Software Update (Cilësimet → Të përgjithshme → Përditësimi i softuerit).
Apple theksoi në deklaratë se bëhet fjalë për një sulm jashtëzakonisht të sofistikuar dhe se është e domosdoshme që të gjithë përdoruesit të reagojnë pa vonesë, edhe pse dobësia deri tani është përdorur ndaj një numri të kufizuar objektivash.
Ky është vetëm një nga disa përditësime të menjëhershme të sigurisë që kompania ka lëshuar gjatë vitit 2025, gjë që tregon se lufta kundër kërcënimeve kibernetike po bëhet gjithnjë e më e ashpër.