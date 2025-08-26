Apple njofton për një përditësim urgjent: Kontrolloni cilësimet

Apple u bën thirrje të gjithë përdoruesve që të mos e shtyjnë përditësimin më të fundit, edhe nëse mendojnë se nuk janë shënjestër e ndonjë sulmi.

Kompania Apple ka paralajmëruar përdoruesit e pajisjeve iPhone dhe iPad që të instalojnë menjëherë përditësimin më të fundit të iOS-it, versionin 18.6.2, për shkak të një cenueshmërie serioze të sigurisë.

Sipas njoftimit zyrtar, dobësia e sigurisë (CVE-2025-43300) është zbuluar në komponentin ImageIO dhe mund t’u lejojë sulmuesve të marrin kontrollin e pajisjes përmes vetëm një fotografie të dëmshme. Ky lloj problemi klasifikohet si një dobësi “zero-day”, që do të thotë se tashmë është shfrytëzuar në një sulm kibernetik të synuar.

Përditësimi iOS 18.6.2 është i disponueshëm për të gjitha modelet që nga iPhone XS e më vonë, si dhe për disa modele iPad-i – përfshirë iPad Pro (nga gjenerata e tretë e tutje), iPad Air (gjenerata e tretë e më vonë), iPad 7 dhe më i ri, si dhe iPad mini 5 dhe më i ri.

Përdoruesve u këshillohet të kontrollojnë menjëherë versionin e softuerit të tyre dhe të instalojnë përditësimin përmes këtyre hapave: Settings → General → Software Update (Cilësimet → Të përgjithshme → Përditësimi i softuerit).

Apple theksoi në deklaratë se bëhet fjalë për një sulm jashtëzakonisht të sofistikuar dhe se është e domosdoshme që të gjithë përdoruesit të reagojnë pa vonesë, edhe pse dobësia deri tani është përdorur ndaj një numri të kufizuar objektivash.

Ky është vetëm një nga disa përditësime të menjëhershme të sigurisë që kompania ka lëshuar gjatë vitit 2025, gjë që tregon se lufta kundër kërcënimeve kibernetike po bëhet gjithnjë e më e ashpër.

 

 

Google Drive shton Google Vids për redaktime të shpejta të videove

OKB: Uria në Gaza është në një fazë të përshkallëzuar me shpejtësi

Izraeli pretendon se sulmi i tij që vrau 5 gazetarë në Gaza ishte për të “goditur kamerën”

Erdoğan: Turqia, garantuese e sigurisë dhe paqes së kurdëve, si të gjithë popujve vëllazërorë në Siri

Ukraina ndër vendet më të minuara në botë – një e katërta e territorit e kontaminuar

Qeveria: Përmes Ministrisë së Transportit vazhdon aktiviteti i fuqishëm për ndërtimin e mëtejshëm të Korridorit Hekurudhor 8 drejt Republikës së Bullgarisë

