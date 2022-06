Apple me opsion të ri për sigurinë

Apple ka shpallur “passkey”, gjeneratën e ardhshme të kredencialeve që do të mundësojë hyrje më të sigurt në aplikacione dhe sajte në çdo pajisje, duke përfshirë iPhone, iPad, Mac dhe Apple TV.

Një opsion i ri u prezantua së bashku me macOS Ventura, gjatë konferencës së fundit WWDC22, dhe çelësi i kalimit u krijua për të ndihmuar në ndryshimin e fjalëkalimeve në pajisjet Apple.

Apple thekson se fjalëkalimet janë problematike sepse ato ruhen në ueb-serverë, gjë që u jep hakerëve mundësinë t’i vjedhin ato ose t’i mashtrojnë përdoruesit për t’i ndarë me të tjerët.

Kompania thekson se asnjë nga opsionet e përmendura nuk është e mundur kur fjalëkalimi zëvendësohet me një çelës.

“Shfletimi Safari është edhe më i sigurt me çelësin e kalimit, kredencialet e gjeneratës së ardhshme që janë më të sigurta, më të lehta për t’u përdorur dhe të dizajnuara për të zëvendësuar fjalëkalimet. Këto çelësa qasje janë çelësa dixhitalë unik që qëndrojnë në pajisje dhe nuk ruhen kurrë në një server ueb, kështu që hakerët nuk e bëjnë fjalëkalimin e bën të sigurt hyrjen, duke përdorur Touch ID ose Face ID për verifikimin biometrik dhe iCloud Keychain për sinkronizimin përmes Mac, iPhone, iPad dhe Apple TV me kriptim nga skaji në skaj”, njoftoi kompania me bazë në Cupertino.

Mbështetja e fjalëkalimit do t’i lejojë përdoruesit të identifikohen në aplikacionet dhe sajtet e tyre shpejt dhe me lehtësi, pa pasur nevojë të mbajnë mend asnjë fjalëkalim. Mbështetja e fjalëkalimit do të jetë e disponueshme si pjesë e përditësimit të macOS Ventura, së bashku me përmirësimet e iOS 16, iPadOS 16 dhe tvOS 16. /Telegrafi/