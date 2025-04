Apple me një veçori të re për iPhone 17 Pro – shumë përdorues do ta adhurojnë

Sipas raportimeve më të fundit, Apple ka gjasa që ka anuluar implementimin e shtresës kundër pasqyrimit (anti-refleks) në ekranet e modeleve të ardhshme iPhone 17 Pro.

Kjo veçori, e cila tashmë është prezantuar nga Samsung në modelet Galaxy S24 Ultra, do të ishte një përmirësim i rëndësishëm për përdoruesit e iPhone-ve, por duket se gjiganti teknologjik aktualisht nuk është në gjendje të prodhojë mjaftueshëm ekrane të këtij lloji të avancuar.

Raportet nga viti i kaluar tregonin se Apple kishte investuar miliarda dollarë në pajisje nga Japonia, që do të dërgoheshin në Kinë dhe të integroheshin në zinxhirin e furnizimit për iPhone.

Ky investim kishte për qëllim prodhimin e mbulesave prej xhami me shtresa “ultra të forta” kundër pasqyrimit, të cilat do të ishin shumë më rezistente ndaj gërvishtjeve se modelet ekzistuese. Megjithatë, sipas burimeve të besueshme për MacRumors, procesi i aplikimit të kësaj shtrese është shumë i ngadaltë dhe nuk mund të zbatohet në të gjitha modelet iPhone 17 Pro dhe Pro Max që kompania planifikon të prodhojë këtë vit.

Teknologji që tashmë ekziston në produkte të tjera të Apple

Apple tashmë ofron ekrane me nano-texture për iPad Pro dhe MacBook Pro, të cilat reduktojnë ndjeshëm pasqyrimin, por janë opsionale dhe me kosto shtesë. Reduktimi i pasqyrimit është veçanërisht i rëndësishëm për pajisje me ekrane të mëdha si tabletët dhe laptopët.

Në anën tjetër, Samsung vazhdon të përdorë teknologji kundër pasqyrimit në telefonët e tij Galaxy S të nivelit të lartë. Megjithatë, duhet theksuar se Samsung nuk shet aq njësi Galaxy S Ultra sa shet Apple për modelet iPhone Pro dhe Pro Max së bashku, çka e bën më të lehtë për Samsung aplikimin e kësaj teknologjie – nëse procesi teknik është i ngjashëm.

E ardhmja e iPhone pa shtresë kundër pasqyrimit?

Mbetet për t’u parë nëse Apple do të përpiqet të zbatojë këtë teknologji në modelet iPhone 18, gjë që nuk do të ishte për t’u habitur duke marrë parasysh konkurrencën. Por edhe sikur kjo veçori të bëhej e disponueshme për iPhone 17 Pro, disa përdorues mund të mos ishin në gjendje ta përfitonin atë.

Modeli i ardhshëm iPhone 17 Air, që konsiderohet si model i rangut të mesëm, nuk pritet të ketë ekran me mbrojtje kundër pasqyrimit, por do të sjellë mbështetje për rifreskim 120Hz, që gjithashtu përfaqëson një përmirësim të rëndësishëm.

Për përdoruesit që tashmë përdorin mbrojtëse plastike ose xhami për ekranin, rezistenca shtesë ndaj gërvishtjeve mund të mos jetë vendimtare, por reduktimi i pasqyrimit do të ishte një përmirësim i mirëpritur, sidomos për përdorimin e përditshëm të telefonit në ambiente të ndriçuara fort.

MARKETING