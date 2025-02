Apple drejt prodhimit të një iPhone me ekran të trefishtë?

Me telefonat inteligjentë të palosshëm që tani janë një pajisje e zakonshme në linjën e pothuajse të gjitha kompanive Android, ato tani po ndjekin ide më të guximshme si një telefon që paloset tre herë.

Apple, nga ana tjetër, thuhet se vetëm tani është duke finalizuar detajet e prodhimit për pajisjen e saj të përfolur debutuese të palosshme.

Është e natyrshme të pyesim veten nëse kompania do të nxjerrë ndonjëherë një telefon me ekran të trefishtë, shkruajnë mediat e huaja , përcjell Telegrafi.

Sipas Gurman të Bloomberg, Apple do të hyjë në tregun e palosshëm në vitin 2026.

Kur u pyet nëse Apple ka një telefon të trefishtë në linjë, Gurman tha se ishte shumë herët për të komentuar mbi këtë, duke qenë se gjiganti i teknologjisë nuk ka nxjerrë ende një telefon të palosshëm.

Megjithatë, duke pasur parasysh se Apple historikisht ka hezituar të vërë bast mbi idetë e guximshme dhe të reja, nuk ka gjasa të shqyrtojë një telefon të trefishtë për momentin.

Ndërkohë, iPhone i palosshëm më në fund po tingëllon si një realitet, me thashethemet e fundit që thonë se do të ketë ekrane të mëdha, një sistem me kamera të dyfishtë dhe një bateri me kapacitet të lartë. /Telegrafi/

