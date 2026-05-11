Apple afër finalizimit të AirPods Ultra me kamera dhe AI

Apple po teston një gjeneratë të re të AirPods me kamera të integruara, sipas raportimeve të fundit të gazetarit Mark Gurman.

Kufjet kanë hyrë në fazën finale të testimeve të dizajnit, ndërsa prototipet po provohen brenda kompanisë.

Pas kësaj faze, pajisjet do të kalojnë në prodhimin testues para lansimit zyrtar.

Kamerat pritet të punojnë së bashku me Siri dhe inteligjencën artificiale për të kuptuar më mirë ambientin përreth përdoruesit.

Dizajni do të mbetet i ngjashëm me AirPods Pro 3, por me stemë pak më të gjatë për të akomoduar kamerat.

Raporti shton se lansimi mund të shtyhet nëse Apple nuk është e kënaqur me përvojën e AI-së.

 

