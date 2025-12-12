AP-OKB miraton rezolutë që i kërkon Izraelit të mbështesë mbrojtjet e OKB-së dhe të lehtësojë ndihmën në Gaza
Asambleja e Përgjithshme e Kombeve të Bashkuara (AP-OKB) ka miratuar një projekt-rezolutë që kërkon nga Ziraeli të lejojë qasjen e plotë humanitare në Rripin e Gazës, të respektojë paprekshmërinë e ambienteve të OKB-së dhe të përmbushë detyrimet sipas ligjit ndërkombëtar, transmeton Anadolu.
Rezoluta i përgjigjet opinionit këshillimor të kohëve të fundit të Gjykatës Ndërkombëtare të Drejtësisë që përshkruan detyrimet e Izraelit si një “fuqi pushtuese” dhe një shtet anëtar i OKB-së.
Rezoluta, e paraqitur nga Norvegjia dhe më shumë se 12 shtete të tjera, mori mbështetje nga 139 vende, me 12 vota kundër dhe 19 abstenime.
Përfaqësuesja e përhershme e Norvegjisë, ambasadorja Merete Fjeld Brattested, para votimit paralajmëroi se “viti 2024 ishte ndër vitet më të dhunshme në tre dekada”.
“Viti 2025 ka ndjekur shembullin. Ka disa shenja se kjo trajektore do të lehtësohet në vitin e ardhshëm. Situata në Palestinën e pushtuar është një pikë e veçantë në mendje”, tha Brattested.
“Civilët po paguajnë çmimin më të lartë. Respekti për parimet humanitare po gërryhet. Parimet më themelore të së drejtës humanitare janë nën presion”, tha ajo, duke theksuar se procedurat këshillimore para Gjykatës Ndërkombëtare të Drejtësisë shërbejnë si një mjet për të sqaruar përgjegjësitë ligjore.
Ajo kujtoi se shtetet anëtare kanë kërkuar qartësi “mbi çështjet themelore që kanë të bëjnë me ofrimin e ndihmës humanitare që shpëton jetë për popullsinë civile në Palestinë”.
Brattested gjithashtu përmendi incidentet e fundit që nxjerrin në pah urgjencën e gjetjeve të gjykatës, duke cituar kritikat dhe dënimin e sekretarit të përgjithshëm, Antonio Guterres, për “hyrjen e paautorizuar” të Izraelit në kompleksin Sheikh Jarrah të UNRWA-së.
“Siç u tha nga sekretari i përgjithshëm, kjo është në shkelje të qartë të detyrimeve të Izraelit për të respektuar paprekshmërinë e ambienteve të OKB-së”, tha ajo, duke u bërë thirrje të gjitha shteteve anëtare të mbështesin rezolutën.
I dërguari i SHBA-së, Jeff Bartos, duke folur para votimit e hodhi poshtë masën, duke argumentuar se “masa është shembull se si edhe pas marrëveshjes historike të paqes të presidentit Trump dhe miratimit historik të rezolutës 2803 të Këshillit të Sigurimit, AP-ja vazhdon modelin e saj prej dekadash të shënjestrimit të padrejtë të Izraelit”.
“Ky tekst performues tregon vetëm përçarje dhe pengon paqen”, tha ai, duke shtuar se SHBA-ja do të votojë kundër rezolutës dhe do t’u bëjë thirrje të tjerëve të bënin të njëjtën gjë.