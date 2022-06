Antony Blinken: Ukraina nuk do të përdorë armë në territorin rus

Sekretari Amerikan i Shtetit, Antony Blinken, ka dhënë një konferencë për shtyp të përbashkët me Sekretarin e Përgjithshëm të NATO’s, Jens Stoltenberg në Uashington DC.

Gjatë fjalës së tij, Blinken tha se Ukraina kishte dhënë garanci se nuk do të përdorë sisteme armësh me rreze të gjatë, të cilat janë ofruar nga Uashingtoni kundër objektivave në territorin rus.

Kjo përgjigje e Blinken erdhi pas pyetjes se çfarë mund të bëhej për të reduktuar rreziqet e përshkallëzimit të konfliktit pasi SHBA i ofruan Ukrainës sisteme armësh me rreze të gjatë veprimi.