Antonelli bën histori në GP të Shangait, Russell dhe Hamilton plotësojnë podiumin
Në Shanghai, 19-vjeçari Andrea Kimi Antonelli shkroi historinë duke fituar Çmimin e Madh, duke rikthyer një pilot italian në podiumin më të lartë të Formula 1 pas njëzet vitesh. Fitorja e fundit e një piloti italian ishte ajo e Giancarlo Fisichella-s në GP të Malajzisë me Renault në vitin 2006.
Antonelli, pilot i Ferrari, tregoi qetësi dhe autoritet gjatë garës, duke menaxhuar sfidën fillestare dhe duke mbajtur pas shokun e skuadrës George Russell, i cili arriti të kalonte Lewis Hamilton dhe Charles Leclerc, por nuk mundi t’i afrohej italianit.
Vendi i dytë i shkoi George Russellit nga Mercedes, ndërsa vendi i tretë u përket Lewis Hamiltonit, i cili regjistroi podiumin e tij të parë si pilot i Ferrari. Dueli i fundit mes Hamilton dhe Leclerc ishte një nga momentet më emocionuese të garës, duke treguar një betejë të brendshme të jashtëzakonshme.
Pas katër të parëve, Oliver Bearman (Haas me motor Ferrari) zuri vendin e pestë, i ndjekur nga Pierre Gasly në Alpine-Mercedes. Vendi i shtatë shkoi për Liam Lawson (Racing Bulls), ndërsa Isack Hadjar (Red Bull) u rikuperua pas një beteje fillestare me Bearman.
Max Verstappen, i cili pati një start të vështirë, arriti të ngjitej deri në vendin e shtatë, por u rrëzua në xhiron e 47-të. Carlos Sainz (Williams-Mercedes) dhe Franco Colapinto (Alpine) plotësuan dhjetëshen e parë.
Ishte një e diel e vështirë për McLaren: Lando Norris dhe Oscar Piastri nuk morën pjesë për shkak të problemeve teknike me makinat MCL40, ndërsa Gabriel Bortoleto (Audi) dhe Alexander Albon (Williams) u tërhoqën para fillimit të garës.
