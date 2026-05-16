Antoine Semenyo bën heroin me gol me thembër, Man City e fiton FA Cup

Manchester City e ka fituar trofeun e FA Cup për ta mposhtur Chelsean në finale.

“Qytetarët” triumfuan me rezultat minimal 0-1, ku vendosi goli i jashtëzakonshëm i Antoine Semenyos.

City e nisi shumë më mirë për të shënuar përmes Erling Haaland, por që goli u anulua për pozitë jashtë loje.

Edhe Semenyo kishte një rast të artë, mirëpo goditje etij pavarësisht që nga afërsia rezultoi të jetë mbi portë.

Megjithatë, Semenyo e përmirësoi gabimin për të shënuar me thembër pas një asistimi të Haaland për ta vulosur fitoren (72’).

Chelsea kërkoi dy hjerë penallti me Joao Pedron që u rrëzua brenda zonës, por gjyqtari as nuk e rishikoi në VAR, për t’i qëndruar besnik vendimit të tij.

Kësisoj, City e fiton FA Cup ndërsa tani do të synojë t’i fitojë dy ndeshjet e mbetura në Ligën Premier, me shpresën që Arsenali të lëshojë pikë./

